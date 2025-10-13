Сергей Стаднюк

В четвертом туре квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Украины на своем поле в Кракове одолела Азербайджан.

Сразу после стартового свистка соперник облил холодным душем подопечных Сергея Реброва. Трубин спас номинальных хозяев после выхода Ахундзаде один на один, а Матвиенко вынес мяч у пустых ворот.

В середине первого тайма давление украинцев дало о себе знать. Гуцуляк после подачи Малиновского ударом головой поразил ворота соперника. Казалось, что все должно быть спокойно для сине-желтых. Однако сначала хавбек Дженоа чуть не получил красную – арбитры простили. А сразу же после этого после срезки от Миколенко команда получила гол «в раздевалку».

Начало второго тайма оказалось тоже нервным. Настоящего давления на ворота соперника не получалось, однако все исправил эпизод в середине 45-минутки. Гуцуляк вернул должок Малиновскому, который расстрелял Махаммадалиева.

Настоящая драма развернулась на последних минутах. Довбик отлично разобрался возле линии штрафной соперника и выдал на Волошина, который поразил сетку. Однако несколько минут арбитры пересматривали эпизод на VAR. И в итоге отменили из-за фола Бондаренко в зародыше атаки. Тем не менее, финального натиска у азербайджанцев тоже не вышло.

Украина набрала 7 очков в группе D и в случае поражения от Франции (10) в следующем туре и победы Исландии (4) над Азербайджаном (1) будет обязана побеждать в заключительной игре из-за худшей разницы мячей по сравнению с исландцами.

Чемпионат мира-2026. Квалификация, четвертый тур

Украина – Азербайджан 2:1

Голы: Гуцуляк 30, Малиновский 64 – Миколенко 45+3 (автогол)

Украина: Трубин, Конопля (Михайличенко 46), Забарный, Матвиенко, Миколенко, Гуцуляк (Калюжный 85), Малиновский (Шапаренко 71), Ярмолюк (Бондарь 85), Очеретько (Бондаренко 71), Волошин, Довбик

Азербайджан: Махаммадалиев, Гусейнов (Г. Алиев 85), Мустафазаде, Кривоцюк, Бадалов, Джафаркулиев, Байрамов, Хайбулиев, Махмудов, Нуриев, Ахнундадзе (Эмрели 85)

Предупреждения: Малиновский 45+1, Михайличенко 50, Бондаренко 90+4 – Махаммадалиев 45+1