Испанская Жирона оперативно решила кадровый вопрос в вратарской линии после серьезных проблем с составом.

Каталонский клуб официально объявил о подписании 30-летнего голкипера Рубена Бланко, который присоединился к команде на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

Такое решение стало прямой реакцией на травму Марка-Андре тер Штегена, которого Жирона арендовала у Барселоны. Немец выбыл на длительный срок, поэтому клуб был вынужден быстро реагировать на ситуацию.

В заявлении пресс-службы подчеркивается, что новичок должен обеспечить не только замену, но и полноценную конкуренцию и уверенность в вратарской позиции. В клубе отмечают его опыт выступлений на высоком уровне, лидерские качества и тактическую зрелость, которые делают Бланко надежным усилением.

Важно и то, что вратарь доступен сразу, без необходимости ждать открытия трансферного окна или проходить длительный период адаптации.

Рубен Бланко хорошо знаком испанским болельщикам по выступлениям в Сельте, где он прошел ключевые этапы карьеры и получил опыт матчей под давлением. Также голкипер играл за Марсель, который покинул в январе этого года, после чего был без клуба.