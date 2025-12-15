Полузащитник Вереса Валерий Кучеров после матча 16-го тура украинской Премьер-лиги против Динамо (0:3) попрощался с болельщиками после 230 игр в команде. Слова игрока передает пресс-служба клуба.

Эмоции смешанные. После семи лет здесь - я покидаю команду. Конечно, хотелось бы остаться. Но теперь время творить новую историю в другом клубе.

Верес - это команда, где я провел большую часть своей игровой карьеры. Этот клуб навсегда останется для меня всем. Это мой второй дом.

Было приятно видеть на трибунах сегодня баннер с моим фото и словами благодарности. Всегда говорю, что болельщики в Ровно - лучшие. Их поддержка - неповторима.

Команде, которую покидаю, я желаю только побед. Выполнить поставленные на сезон задачи.