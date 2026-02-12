Сергей Разумовский

Нападающий львовских Карпат Бабукар Фаал поделился своими ожиданиями от будущего противостояния с Шахтером в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги, который откроет для львовян вторую часть сезона. Футболист вспомнил, как в мае 2025 года уже имел опыт отметиться голом в ворота команды из Донецка. По его словам, подобный момент был действительно особенным в карьере, ведь забить в ворота одного из самых титулованных клубов страны – большая гордость для любого игрока.

Шахтер – это великая команда, это сильная команда. Но и Карпаты – очень хорошая команда. Когда я забил им гол, это было невероятное ощущение, ведь это один из крупнейших клубов Украины. Надеюсь, смогу повторить это здесь и принести победу болельщикам Карпат. Бабукар Фаал

Матч между Шахтером и Карпатами запланирован на 22 февраля, начало поединка в 15:30. Эта встреча обещает стать настоящим футбольным событием для обоих клубов и их поклонников.

