Новичок ЛНЗ, вингер Абдул Авуду, в интервью пресс-службе клуба поделился впечатлениями от перехода в украинскую команду на правах аренды из португальской Визелы. Отдельно футболист прокомментировал популярный вопрос болельщиков о скорости, так как ранее он выступал в Визеле вместе с Проспером Обa.

Прежде всего, хочу всем поблагодарить. Я очень счастлив быть здесь. С момента моего прибытия команда относится ко мне только самым лучшим образом.

Со своей стороны я не буду говорить, что я быстрее Проспера. Я сравниваю себя только с самим собой. Проспер – мой друг. Он для меня как младший брат. Вы и сами сможете сравнить, кто быстрее.

Я здесь всего несколько дней. Я очень-очень счастлив. Команда хорошо ко мне относится. Я чувствую себя на своем месте. Мне нравится, как проходят тренировки. Я думаю, что мы будем только прогрессировать.