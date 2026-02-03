Зинченко: «Аякс всегда делает ставку на комбинационный футбол, за которым приятно наблюдать»
Украинский футболист рассказал о ожиданиях и стиле игры клуба
около 2 часов назад
Новичок Аякса Александр Зинченко рассказал о своих первых впечатлениях после перехода и поделился ожиданиями в интервью клубной пресс-службе.
– Какие у тебя эмоции от перехода?
– Я очень счастлив быть здесь. Очень взволнован и с нетерпением жду момента, когда присоединюсь к команде, познакомлюсь со всеми в клубе и сыграю свой первый матч перед болельщиками.
– Переговоры заняли время. Как ты пережил этот период?
– Это были довольно стрессовые десять дней, но, к счастью, все завершилось хорошо. Я действительно жду начала, прежде всего потому, что это большой клуб с богатой историей. Когда узнал о таком варианте, сразу подумал: «Аякс» всегда играет в своем стиле, и он мне очень подходит. Хочется как можно скорее приступить к работе.
– Почему именно этот стиль тебе близок?
– Потому что Аякс всегда делает ставку на комбинационный футбол, за которым приятно наблюдать. Очень надеюсь, что мне будет комфортно в такой игре.
– Это похоже на то, к чему ты привык в Англии?
– Да, и в Манчестер Сити, и в Арсенале. Это команды, которые любят контролировать мяч и доминировать на поле. Именно такой футбол мне нравится.
– Ты уже готов выходить на поле или нужно время?
– Я чувствую себя хорошо. Думаю, тренерский штаб оценит мое состояние, а дальше будет видно.
– Чего ты ожидаешь от ближайших месяцев в клубе?
– Прежде всего — сыграть свой первый матч перед болельщиками. Я очень рад стать частью команды, познакомиться со всеми в клубе и начать совместную работу.
– А если вернуться к этому разговору в конце сезона — какой результат тебя устроит?
– Прежде всего — выиграть все матчи, которые нам предстоит сыграть. Далее посмотрим, где мы окажемся. Я понимаю цели клуба, чувствую требования к себе и знаю, что могу помочь команде. Нужно много работать, а потом оценивать результат.
Напомним, Зинченко находится в Аяксе на правах аренды до конца сезона.
