Новичок Аякса Александр Зинченко рассказал о своих первых впечатлениях после перехода и поделился ожиданиями в интервью клубной пресс-службе.

– Какие у тебя эмоции от перехода?

– Я очень счастлив быть здесь. Очень взволнован и с нетерпением жду момента, когда присоединюсь к команде, познакомлюсь со всеми в клубе и сыграю свой первый матч перед болельщиками.

– Переговоры заняли время. Как ты пережил этот период?

– Это были довольно стрессовые десять дней, но, к счастью, все завершилось хорошо. Я действительно жду начала, прежде всего потому, что это большой клуб с богатой историей. Когда узнал о таком варианте, сразу подумал: «Аякс» всегда играет в своем стиле, и он мне очень подходит. Хочется как можно скорее приступить к работе.

– Почему именно этот стиль тебе близок?

– Потому что Аякс всегда делает ставку на комбинационный футбол, за которым приятно наблюдать. Очень надеюсь, что мне будет комфортно в такой игре.

– Это похоже на то, к чему ты привык в Англии?

– Да, и в Манчестер Сити, и в Арсенале. Это команды, которые любят контролировать мяч и доминировать на поле. Именно такой футбол мне нравится.

– Ты уже готов выходить на поле или нужно время?

– Я чувствую себя хорошо. Думаю, тренерский штаб оценит мое состояние, а дальше будет видно.

– Чего ты ожидаешь от ближайших месяцев в клубе?

– Прежде всего — сыграть свой первый матч перед болельщиками. Я очень рад стать частью команды, познакомиться со всеми в клубе и начать совместную работу.

– А если вернуться к этому разговору в конце сезона — какой результат тебя устроит?

– Прежде всего — выиграть все матчи, которые нам предстоит сыграть. Далее посмотрим, где мы окажемся. Я понимаю цели клуба, чувствую требования к себе и знаю, что могу помочь команде. Нужно много работать, а потом оценивать результат.

Напомним, Зинченко находится в Аяксе на правах аренды до конца сезона.