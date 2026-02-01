Украинский защитник Александр Зинченко продолжит карьеру в нидерландском Аяксе. О подписании футболиста амстердамский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Зинченко заключил с Аяксом контракт, рассчитанный до 30 июня 2026 года. Таким образом, соглашение имеет краткосрочный характер и будет действовать до завершения текущего сезона.

Финансовые условия трансфера официально не раскрываются. В то же время журналист Фабрицио Романо информирует, что Арсенал получит за переход украинца 1,5 миллиона евро.

Ожидается, что дебют Зинченко за новую команду может состояться в воскресенье, 8 февраля, в матче чемпионата Нидерландов против АЗ.

Первую часть сезона 2025/26 украинский футболист провел в аренде в Ноттингем Форест, где выступал до досрочного завершения соглашения, рассчитанного до конца кампании. В целом Зинченко сыграл 10 матчей во всех турнирах, преимущественно выходя в стартовом составе.

Переход в Аякс означает для Зинченко возвращение в Эредивизи и первый выступление за пределами Англии с 2017 года. В сезоне 2016/17 он уже играл в чемпионате Нидерландов, представляя ПСВ на правах аренды из Манчестер Сити.

Также трансфер произошел накануне важных матчей сборной Украины в плей-офф квалификации к чемпионату мира-2026, где сине-желтым в марте необходимо добиться двух побед для выхода на мундиаль.

В настоящий момент Аякс занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, отставая от лидера ПСВ на 18 очков.