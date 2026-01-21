Михаил Цирюк

Информационное пространство на днях снова взорвалось громкой новостью: Александр Зинченко, похоже, действительно прощается не только с Арсеналом, но и с английским футболом в целом.

Разговоры о возможном уходе украинца из Лондона велись давно, однако на этот раз источники выглядят максимально убедительно. Об интересе Аякса сообщил авторитетный De Telegraaf, а вскоре информацию подтвердил и Фабрицио Романо, раскрыв детали потенциальной сделки: аренда до завершения сезона с последующим переходом на правах свободного агента после завершения контракта с канонирами.

Чуть позже распространилась и другая информация: мол, Аякс оформит полноценный трансфер украинского игрока, тем не менее сделка, так или иначе, должна быть закрыта. Если все сложится именно так, это станет логическим финалом английского этапа карьеры украинского сборника, за которого в свое время Арсенал заплатил Манчестер Сити более 30 миллионов евро.

Для сравнения: в 1999 году в Лондон отправился другой украинец – Олег Лужный. Его трансфер стоил в более чем десять раз дешевле, а за четыре полных сезона он сыграл лишь на два десятка матчей больше, чем Зинченко за значительно более короткий период.

После первого года в Арсенале рыночная стоимость Александра выросла еще на 10 миллионов, однако дальше ситуация изменилась. Травмы и постепенная потеря доверия Микеля Артеты привели к сокращению игрового времени, а вместе с ним начала снижаться и цена на футболиста.

Всего в футболке канониров Зинченко провел почти сотню матчей, а точнее 91. За это время он записал на свой счет три гола и пять результативных передач.

Тем не менее, вклад украинца в команду не ограничивается сухой статистикой. Его роль трудно измерить цифрами. Сам Артета и партнеры не раз подчеркивали: Зинченко – это двигатель коллектива, человек, который заряжает раздевалку энергией, мотивирует и держит команду единой. Его характер, настойчивость и внутренняя сила идеально вписывались в проект амбициозного Арсенала с темпераментным баскским наставником. Однако прошлый сезон сложился иначе: лишь 23 матча во всех турнирах, из которых полностью сыгран – один, а на старте нового чемпионата украинец трижды даже не попал в заявку и в итоге отправился в аренду.

Говорить о спадении карьеры футболиста такого уровня – явно преждевременно. Это ярко подтверждают выступления Зинченко за сборную Украины. Его универсализм, лидерские качества и опыт матчей самого высокого уровня делают Александра ключевой фигурой для сине-желтых. Его появление на поле добавляет партнерам уверенности, а решающие голы часто приходят именно в нужный момент.

Единый тревожный сигнал – травмы. Из-за них Зинченко пропустил почти весь осенний отрезок евроквалификации к чемпионату мира. Впрочем, это скорее следствие чрезмерных нагрузок в командах АПЛ в целом и в «Арсенале» Артеты в частности: лазарет «канониров» почти никогда не бывает пустым, а даже звездные новички регулярно оказываются вне игры.

В попытке перезапустить карьеру 29-летний украинец осенью 2025 года присоединился к «Ноттингем Форест» на правах аренды. За это время он успел поработать с тремя тренерами, однако никто из них не доверял ему больше, чем Артета. В десяти матчах текущего сезона результативными действиями Зинченко не отметился, а недавно стало известно, что его не включили в заявку «лесников» на Лигу Европы.

Впрочем, причина – не в самом игроке. Ограничения УЕФА по составу заявки заставляют клубы иметь как минимум четырех воспитанников клуба и еще четырех футболистов, подготовленных в национальной системе. Из-за этого за бортом оказался не только Зинченко, но и несколько ключевых исполнителей: Авоньи, Хатчинсон, Жота Силва и другие игроки основы. «Ноттингем» сможет внести изменения до плей-офф до 5 февраля, но с учетом количества вынужденных жертв — в том числе и самого дорогого летнего трансфера – шансов для украинца в этом евросезоне почти нет.

На необходимость изменений намекает Александру даже жена, которая недавно довольно выразительно отреагировала на его шутку в соцсетях. И действительно, с таким багажом качеств Зинченко еще способен сказать свое слово в большом футболе.

Тем более, по оценкам экспертов, как раз такого харизматичного лидера сейчас не хватает «Аяксу» – универсального, самоотверженного и авторитетного как на поле, так и за его пределами. Ведь последние результаты амстердамцев вряд ли соответствуют их амбициям. Так что, возможно, уже совсем скоро прозвучит хорошо знакомое: «Here we go?»

В материале использовано фото Getty images