Ноттінгем Форест объявил о подписании игрока сборной Украины Александра Зинченко, которого арендовали у Арсенала, сообщает официальный сайт клуба.

Часто играя на позиции левого защитника, благодаря своим техническим навыкам с мячом он также может играть в полузащите, что он регулярно делает за сборную Украины.

Опытный украинский футболист сыграл почти 150 матчей в АПЛ и принял участие более чем в 40 матчах Лиги чемпионов.

28-летний универсальный игрок четырежды выигрывал Премьер-лигу, а также был частью команды Манчестер Сити, которая с 2018 года четыре раза подряд брала Кубок Англии.

За три сезона в Арсенале Александр провел 91 матч, в которых забил три гола и сделал пять ассистов.