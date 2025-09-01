Сергей Стаднюк

Ноттингем Форест близок к завершению трансфера левого защитника «Арсенала» и сборной Украины Александра Зинченко. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн. Клуб подал необходимые документы до 19:00 в день дедлайна и согласовал с футболистом аренду до конца сезона.

Этот переход стал возможным после того, как сорвалась попытка «Фореста» подписать защитника Атлетико Хави Галана. Для 28-летнего украинца это заключительный год его контракта с «канонирами», где в прошлом сезоне он провел лишь 23 матча во всех турнирах.

Ранее на Зинченко претендовал Марсель, однако тогда сделку заключить не удалось. Напомним, что он присоединился к Арсеналу летом 2022 года из Манчестер Сити за 30 миллионов евро плюс бонусы. В первых двух сезонах под руководством Микеля Артеты он был основным левым защитником и помогал лондонцам бороться за чемпионство АПЛ.

Однако в прошлом сезоне роль украинца в составе резко изменилась: Артета чаще доверял молодому Майлзу Льюису-Скелли, а также использовал на позиции левого защитника Юрьена Тимбера, Якуба Кивиора и Риккардо Калафьори. Последний вышел в старте на все три матча Арсенала в нынешнем сезоне.

До последнего момента считалось, что Зинченко все же останется в Арсенале.