Полузащитник Аякса и сборной Украины Александр Зинченко вскоре переподпишет контракт со своим клубом, сообщает Soccer News.

29-летний футболист подписал контракт с Аяксом до конца сезона 2025/26, и ожидалось, что после этого он выберет более привлекательный для себя вариант.

Зинченко, который порвал кресты на прошлой неделе, стремится отблагодарить Аякс, согласившись на меньшую зарплату по сравнению с его контрактом в Арсенале.

В Англии Александр получал 120 000 фунтов в неделю. В Аяксе ему придется довольствоваться лишь частью этой суммы.

Бывшая звезда Аякса поддержал Зинченко, который получил тяжелую травму.