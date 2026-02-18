Бывший футболист Аякса, Реала, Интера, сборной Нидерландов Уэсли Снейдер высказался по поводу травмы Александра Зинченко. Его слова приводит Ziggo Sport.

Да, это ужасно для него. Сначала выход на замену, теперь несколько минут. Это ужасно. Никто не хочет такого. Особенно если ты давно не играл и только что перешел в новый клуб. Тогда тебя постепенно вводят в игру, а тут такое случается, когда ты выходишь в стартовом составе… Это печально.

Не следует (извиняться - прим.). Ты пришел из Премьер-лиги, у тебя фантастическая карьера, и ты хочешь это показать. Ты хочешь помочь этому клубу, поэтому можешь немного чувствовать себя виноватым, но, конечно, не обязан этого делать. Это был просто несчастный случай, - рассказал Снейдер.