Зинченко отреагировал на свой дебют за Аякс
Футболист сделал заявление в соцсетях
около 1 часа назад
Фото - Getty Images
Игрок национальной сборной Украины Александр Зинченко провел свою первую игру за нидерландский Аякс. Украинец вышел на замену на 76-й минуте гостевого поединка с АЗ (1:1).
Зинченко отреагировал на свой дебют за амстердамский клуб.
«Не тот результат, которого мы хотели, но я рад дебютировать за этот удивительный клуб. Впереди еще много игр и борьбы», – написал украинец в соцсетях.
Аякс занимает четвертое место в чемпионате (39 очков), отставая от третьего Неймегена на два балла. 14 февраля амстердамцы сыграют дома против Ситтарда.
29-летний Зинченко перешел в Аякс из лондонского Арсенала за полтора миллиона евро, подписав контракт до конца сезона.
Поделиться