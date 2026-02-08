Аякс сыграл вничью с АЗ в 22 туре Эредивизи. Матч в Алкмаре завершился со счетом 1:1.

После перерыва обе команды обменялись голами. Хус в начале второго тайма. В конце встречи Аякс благодаря дебютному голу Фитс-Джима в сезоне не проиграл на поле АЗ.

Еще одним положительным моментом для Аякса стал дебют Александра Зинченко. Украинец, который присоединился к клубу в зимнее трансферное окно, провел свои первые минуты за Аякс в Алкмаре.

Игрок сборной Украины вышел на поле на 77-й минуте.

Эредивизи. 22 тур

АЗ - Аякс 1:1

Голы: Хус 52 - Фитс-Джим, 90+3