Зинченко дебютировал за Аякс в матче против АЗ
Александр вышел после перерыва
около 2 часов назад
Александр Зинченко / Фото - Аякс
Аякс сыграл вничью с АЗ в 22 туре Эредивизи. Матч в Алкмаре завершился со счетом 1:1.
После перерыва обе команды обменялись голами. Хус в начале второго тайма. В конце встречи Аякс благодаря дебютному голу Фитс-Джима в сезоне не проиграл на поле АЗ.
Еще одним положительным моментом для Аякса стал дебют Александра Зинченко. Украинец, который присоединился к клубу в зимнее трансферное окно, провел свои первые минуты за Аякс в Алкмаре.
Игрок сборной Украины вышел на поле на 77-й минуте.
Эредивизи. 22 тур
АЗ - Аякс 1:1
Голы: Хус 52 - Фитс-Джим, 90+3