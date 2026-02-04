Сергей Разумовский

Переход Александра Зинченко из Арсенала в Аякс оказался для украинца довольно ощутимым в финансовом плане. Об этом сообщает журналист Виктор Вацко. По данным источника, после смены клуба он существенно потерял в заработной плате, однако согласился на такие условия не просто так — амстердамцы якобы дали ему важное обещание относительно роли в команде.

Указывается, что приглашение Зинченко было инициативой тренерского штаба Аякса. В клубе рассчитывают на его универсальность и опыт, поэтому заверили, что во второй части сезона он будет иметь игровую практику и шанс вернуться к стабильным выходам на поле. Идея заключается в том, чтобы футболист не оставался в статусе игрока ротации, а получал достаточно минут, чтобы восстановить тонус и уверенность.

Сам Зинченко, по информации Вацко, прежде всего стремится именно к регулярности. Ему важно набрать оптимальную форму и подойти в хороших кондициях к ближайшим матчам сборной Украины, ведь впереди — ключевые поединки и потенциальная перспектива сыграть на чемпионате мира-2026. Из-за этого вопрос игрового времени для него стал определяющим при выборе нового клуба.

В текущем сезоне универсальный футболист провел лишь 10 матчей на клубном уровне. Это и подтолкнуло его искать вариант, где он сможет играть чаще.

