Экс-футболист Арсенала Александр Зинченко после перехода в Аякс обратился к «канонирам».

Я никогда не забуду то, как вы меня приняли. До сих пор помню, как у меня по коже побежали мурашки во время первого матча, когда я услышал ваш скандирование, посвященное мне. Я даже мечтать о таком не мог.

От всего сердца хочу выразить огромную благодарность за всё, что вы сделали для меня и моей семьи. Я также хочу поблагодарить тренерский штаб Арсенала за возможность стать маленькой частью этого удивительного клуба. Я благодарен игрокам за бесценный опыт, фантастические воспоминания и дружбу на всю жизнь. Всем сотрудникам спасибо за помощь и заботу обо мне и моей семье. И, конечно, спасибо фанатам за вашу любовь, поддержку и критику, которую мы, игроки, должны принимать и работать еще больше.

Я просто хочу пожелать вам всего наилучшего и надеюсь, что вы достигнете всего, чего желаете. Однажды канонир — канонир навсегда. Спасибо, — написал Зинченко в Instagram.