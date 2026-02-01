Зинченко обратился к Арсеналу после перехода в Аякс
Александр после 8,5 лет в Англии сменил клуб
41 минуту назад
Экс-футболист Арсенала Александр Зинченко после перехода в Аякс обратился к «канонирам».
Я никогда не забуду то, как вы меня приняли. До сих пор помню, как у меня по коже побежали мурашки во время первого матча, когда я услышал ваш скандирование, посвященное мне. Я даже мечтать о таком не мог.
От всего сердца хочу выразить огромную благодарность за всё, что вы сделали для меня и моей семьи. Я также хочу поблагодарить тренерский штаб Арсенала за возможность стать маленькой частью этого удивительного клуба. Я благодарен игрокам за бесценный опыт, фантастические воспоминания и дружбу на всю жизнь. Всем сотрудникам спасибо за помощь и заботу обо мне и моей семье. И, конечно, спасибо фанатам за вашу любовь, поддержку и критику, которую мы, игроки, должны принимать и работать еще больше.
Я просто хочу пожелать вам всего наилучшего и надеюсь, что вы достигнете всего, чего желаете. Однажды канонир — канонир навсегда. Спасибо, — написал Зинченко в Instagram.
Первую часть сезона 2025/26 украинский футболист провел в аренде в Ноттингем Форест, где выступал до досрочного завершения соглашения, рассчитанного до конца кампании. Всего Зинченко сыграл 10 матчей во всех турнирах, преимущественно выходя в стартовом составе.
Переход в Аякс означает для Зинченко возвращение в Эредивизи и первое выступление за пределами Англии с 2017 года. В сезоне 2016/17 он уже играл в чемпионате Нидерландов, представляя ПСВ на правах аренды из Манчестер Сити.