Зинченко суперударом забил свой дебютный мяч за Аякс. Видео
Украинец от души загнал игровой снаряд в ворота
14 минут назад
Украинский фланговый защитник Александр Зинченко отметился дебютным голом за Аякс. 29-летний футболист забил 9 февраля 2026 года в товарищеском матче против Телстара.
Результативный эпизод произошел после дальнего удара украинца: Зинченко получил пас на левом полуфланге за пределами штрафной площади и почти сразу пробил с дистанции. После мощного удара мяч влетел в правый угол, а вратарь соперника не смог спасти команду. В итоге Аякс победил со счетом 2:0, а второй мяч записал на свой счет полузащитник Киан Фитц-Джим.
Амстердамцы на данный момент имеют 49 очков и занимают четвертое место в чемпионате Нидерландов. Следующую игру команда Зинченко проведет 14 февраля дома против Ситтарда, стартовый свисток — в 21:00 по киевскому времени. Контракт украинца с Аяксом действует до окончания текущего сезона.
Товарищеский матч
Аякс – Телстар 2:0
Голы: Зинченко, ?, Фитц-Джим, ?
