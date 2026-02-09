Сергей Разумовский

Украинский фланговый защитник Александр Зинченко отметился дебютным голом за Аякс. 29-летний футболист забил 9 февраля 2026 года в товарищеском матче против Телстара.

Результативный эпизод произошел после дальнего удара украинца: Зинченко получил пас на левом полуфланге за пределами штрафной площади и почти сразу пробил с дистанции. После мощного удара мяч влетел в правый угол, а вратарь соперника не смог спасти команду. В итоге Аякс победил со счетом 2:0, а второй мяч записал на свой счет полузащитник Киан Фитц-Джим.

Zinchenko with his first Ajax goal today! 🤝#ajatel — AFC Ajax (@AFCAjax) February 9, 2026

Амстердамцы на данный момент имеют 49 очков и занимают четвертое место в чемпионате Нидерландов. Следующую игру команда Зинченко проведет 14 февраля дома против Ситтарда, стартовый свисток — в 21:00 по киевскому времени. Контракт украинца с Аяксом действует до окончания текущего сезона.

Товарищеский матч

Аякс – Телстар 2:0

Голы: Зинченко, ?, Фитц-Джим, ?

