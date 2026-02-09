Главный тренер Аякса Фредди Грим прокомментировал результат матча чемпионата Нидерландов, в котором его команда сыграла вничью с АЗ (1:1).

Наставник амстердамского клуба также поделился впечатлениями о дебюте украинского защитника Александра Зинченко, который недавно перешел в команду из лондонского Арсенала

«В последние дни Алекс мало тренировался с группой, но он находится в отличной форме и готов играть. Поэтому он смог получить игровое время. Он технически подкован, спокоен с мячом, имеет проницательность и необходимый опыт.

За два дня, когда я видел его на тренировочном поле и в раздевалке, он уже проявил себя очень профессионально. Зинченко вовлекает игроков в игру, много тренируется и старается успокоить команду. Он произвел на меня очень хорошее впечатление.

Как тренер, ты действительно хочешь сплотить более сильную команду, но для этого нужны все игроки. Я стараюсь задействовать всех, чтобы выигрывать матчи.

Мы все важны. Дело не в том, может игрок уйти или нет. Это совсем неважно. У нас есть команда из более чем 23 игроков. Мы несем общую ответственность за то, чтобы все оставались в команде и использовались там, где это необходимо».