Сергей Разумовский

Универсал Аякса и сборной Украины Александр Зинченко дал понять, что впереди его ждет сложный период восстановления. 29-летний футболист опубликовал в своем Instagram фото из больницы и коротко подписал его: «Трудные времена впереди. Поехали!», намекая на готовность пройти через реабилитацию и вернуться на поле.

Ранее Аякс официально сообщил, что украинец получил серьезную травму колена и выбыл до конца сезона. В клубе отметили, что Зинченко необходимо хирургическое вмешательство, после которого он начнет длительный процесс восстановления.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, ориентировочные сроки возвращения могут составить 6 – 7 месяцев. Это означает, что Зинченко пропустит заключительную часть сезона и чемпионат мира в случае квалификации туда сборной Украины и сосредоточится на реабилитации, чтобы полностью восстановиться после операции.

Ранее в Аяксе официально подтвердили, что Зинченко попрощался с командой.