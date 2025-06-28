Павел Василенко

Пять европейских клубов проявляют интерес к защитнику лондонского Арсенала Александру Зинченко, об этом сообщает портал Just Arsenal.

Среди основных претендентов на 28-летнего украинца называются Фулхэм, Милан и Вест Хэм. Также за ситуацией вокруг футболиста внимательно следят дортмундская Боруссия и амстердамский Аякс.

В сезоне 2024/25 Зинченко сыграл 23 матча за Арсенал во всех турнирах, отметившись двумя результативными действиями: один гол и один ассист.

Контракт Александра с «канонирами» рассчитан до 30 июня 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость универсального игрока в 20 миллионов евро.