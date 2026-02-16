Футболист Аякса и сборной Украины Александр Зинченко высказался в Instagram по поводу своей травмы, из-за которой он пропустит остаток сезона.

Спустошен. До сих пор не могу поверить в то, что произошло. С первого дня в этом невероятном футбольном клубе и благодаря людям вокруг меня я снова начал чувствовать счастье и вернул свою улыбку на футбольном поле.

От всего сердца мне очень жаль, и я чувствую вину перед клубом @afcajax, но, к сожалению, мы не можем удерживать такие ситуации под контролем. Я приму это и пройду через это испытание вместе со своим самым большим достижением в жизни — семьей. Вскоре я вернусь — и стану еще сильнее. Это Божий план.