Спортивный врач сообщил, сколько времени понадобится Зинченко для восстановления после травмы
Александру нужно набраться терпения
около 2 часов назад
Украинский спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил срок восстановления Александра Зинченко после травмы.
По его мнению, защитнику потребуется операция на крестообразной связке, а период восстановления составит 10–12 месяцев с учетом возможного риска рецидива.
Ранее сам клуб Аякс подтвердил серьезность травмы и также сообщил о необходимости хирургического вмешательства для украинского новичка.
«Скорее всего, Саше все-таки будут оперировать кресты, ведь травма боковой связки в большинстве случаев не требует операции. Восстановление после таких операций в современном мире занимает от 10 до 12 месяцев. Раньше это было 6-8, но исследовали, что риск рецидивов и сопутствующих травм довольно высокий, поэтому сейчас немного дольше работают над профилактикой», — написал специалист в телеграм-канале Hospital Pass.