Сергей Разумовский

Трабзонспор в 19-м туре турецкой Суперлиги обыграл Касымпашу дома со счетом 2:1. Команды обменялись голами Онуачу и Диабате, а победный мяч в конце забил украинский вингер Александр Зубков.

Зубков вышел в старте и провел на поле 89 минут. В его активе гол, 4 ключевых передачи, 4 удара по воротам, 6 касаний в штрафной площади соперника и 61 касание к мячу в целом. Также он выполнил передачи с точностью 84%, сделал 2 успешных обводки из 3 попыток и записал на счет 1 перехват. WhoScored оценил игру вингера в 7.9, SofaScore — в 7.8.

Полный матч отыграл еще один украинец, центральный защитник Арсений Батагов. Он отдал 96 точных передач с 99% точности, выполнил 12 из 12 точных длинных пасов, выиграл 1 верховое единоборство и проиграл 1 единоборство на земле. Также у Батагова 6 выносов мяча, 1 подкат и 1 перехват.

Оценки Батагова отличались в зависимости от ресурса: SofaScore поставил 8.0 и определил его лучшим игроком матча, тогда как WhoScored оценил выступление защитника в 6.7 балла.