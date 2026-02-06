Сергей Разумовский

Винлайн Реала Родриго Гоэс не сыграет в стыковых матчах 1/16 плей-офф Лиги чемпионов против Бенфики. Встречи запланированы на 17 и 25 февраля, и бразилец пропустит оба поединка из-за дисквалификации.

Причиной отстранения стало удаление Родриго в выездном матче восьмого тура общего этапа против Бенфики, который завершился победой португальцев 4:2. Тогда футболист получил красную карточку после споров с арбитром.

УЕФА рассмотрела инцидент и приняла решение дисквалифицировать игрока на два матча. Указывается, что санкцию применено из-за оскорбительных высказываний в адрес судьи.

