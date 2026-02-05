Мадридский Реал не будет продлевать аренду бразильского нападающего Эндрика в Лионе, сообщает ESPN.

По данным источника, клуб рассчитывает на 19-летнего форварда в следующем сезоне. Действующий арендный договор рассчитан до лета 2026 года, и в случае нового предложения об аренде Лион получит отказ.

За пять матчей в составе французского клуба Эндрик забил пять голов и отдал одну результативную передачу. По информации Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Энрике среди кандидатов на пост главного тренера Реала.