В "Реале" определились с будущим Эндрика после первых выступлений за "Лион
Аренда бразильца в Лионе продолжаться не будет
около 2 часов назад
Эндрик/фото: Лион
Мадридский Реал не будет продлевать аренду бразильского нападающего Эндрика в Лионе, сообщает ESPN.
По данным источника, клуб рассчитывает на 19-летнего форварда в следующем сезоне. Действующий арендный договор рассчитан до лета 2026 года, и в случае нового предложения об аренде Лион получит отказ.
За пять матчей в составе французского клуба Эндрик забил пять голов и отдал одну результативную передачу. По информации Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро.
