Сергей Разумовский

Атакующий полузащитник Хамес Родригес приблизился к продолжению карьеры в МЛС. По информации инсайдера Николо Скиры, опубликованной в социальной сети X, переход 34-летнего колумбийца в Миннесоту Юнайтед находится на финальной стадии, и стороны фактически завершают согласование деталей.

Как утверждает источник, сделка будет краткосрочной: контракт рассчитан только на один сезон и будет действовать до декабря текущего года. Такой формат сотрудничества выглядит логичным для обеих сторон: клуб получает звездного, опытного плеймейкера без долгосрочных обязательств, а сам футболист — возможность быстро адаптироваться к новому чемпионату и проявить себя в лиге, которая активно привлекает известных игроков.

Напомним, в конце прошлого года Хамес покинул Леон. В мексиканском клубе он провел 31 матч во всех турнирах, отметился 5 голами и сделал 8 результативных передач, демонстрируя, что даже в 34 года способен приносить пользу в роли креативного футболиста, создающего моменты и влияющего на игру в последней трети поля. Если переход в Миннесоту Юнайтед будет оформлен официально, это станет для Родригеса новым вызовом и еще одной остановкой в его насыщенной карьере.

