Сергей Разумовский

Вингер Эвертона Джек Грилиш сообщил в соцсетях, что перенес операцию после травмы, которая поставила под угрозу его участие в завершающей части сезона. Напомним, еще в январе у 30-летнего футболиста диагностировали стрессовый перелом стопы, и теперь лечение перешло в хирургическую стадию.

Грилиш признался, что эмоционально тяжело воспринял такой финал кампании, ведь не планировал завершать сезон из-за травмы. В то же время он подчеркнул, что операция уже позади, а главный фокус — восстановление и возвращение к игровой форме. По словам вингера, он настроен вернуться еще более здоровым, сильным и продуктивным, чем раньше.

Отдельно Джек поблагодарил Эвертон за поддержку, которую ощущал с момента перехода. Он отметил работу тренерского штаба, помощь партнеров по команде и особенно теплое отношение болельщиков, подчеркнув, что ему действительно нравится представлять клуб. Также Грилиш пообещал оставаться рядом с командой, поддерживать партнеров и сделать все возможное, чтобы восстановиться как можно быстрее.

Отметим, что Грилиш выступает за Эвертон на правах аренды из Манчестер Сити, а соглашение предусматривает опцию выкупа за 50 млн фунтов. В текущем сезоне он провел 22 матча, забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач.

