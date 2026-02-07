Павел Василенко

В матче 25-го тура Английской Премьер-лиги Фулхэм на своем поле принимал Эвертон. Встреча завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1.

Хозяева вышли вперед на 18-й минуте – мяч в свои ворота забил украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко. «Ириски» отыгрались во втором тайме. На 76-й минуте отличился Кернан Дьюсбери-Холл после передачи Миколенко.

Эвертон вырвал победу через семь минут благодаря автоголу голкипера Фулхэма Бернда Лено. Отметим, что Миколенко заменили на 85-й минуте.

Фулхэм занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 34 очка. Эвертон – седьмой с 37 очками.

АПЛ, 25-й тур

Фулхэм – Эвертон – 1:2

Голы: Миколенко, 18 (автогол) – Дьюсбери-Холл, 76, Лено, 83 (автогол).