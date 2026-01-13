Сергей Разумовский

Турецкий Эюпспор арендовал у Динамо колумбийского вингера Анхеля Торреса до завершения текущего сезона. Об этом сообщил журналист Эртон Сюзгюн в социальной сети X. Отметим, что за Эюпспор выступает известный украинским болельщикам полузащитник Тарас Степаненко – многолетний лидер Шахтёра и сборной Украины. Также это бывший клуб нынешнего главного тренера «горняков» Арды Турана.

Торрес присоединился к Динамо в конце прошлого сезона в статусе свободного агента, однако закрепиться в основной обойме киевлян ему пока не удалось. В целом колумбиец провёл за столичный клуб лишь два матча, суммарно отыграв 55 минут, так что аренда может стать для него возможностью получить стабильную игровую практику и набрать кондиции.

Контракт Анхеля Торреса с Динамо действует до 30 июня 2028 года, поэтому временный переход в Турцию рассматривается скорее как шаг для развития игрока, а не окончательное прощание с киевской командой. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость вингера составляет 300 тысяч евро.

Сама команда Эюпспор ныне находится в сложной турнирной ситуации – команда занимает предпоследнее, 17-е место в таблице чемпионата Турции. В таких условиях усиление флангов атаки и расширение обоймы могут стать для клуба важными в борьбе за сохранение места в элите.

Напомним, во вторник, 13 января, вторая группа игроков Динамо прошла медицинское обследование.