Олег Гончар

Сборная Украины по лыжной акробатике будет иметь максимальное представительство на зимних Олимпийских играх-2026 — по четыре спортсмена среди мужчин и женщин, сообщило Суспильне.

После закрытия олимпийского рейтинга Украина сначала получила на одну квоту меньше. Из-за нехватки участников для формирования командного турнира женскую лицензию передали Швейцарии. Однако сборная Италии, которая как страна-хозяйка получила по одной квоте среди мужчин и женщин, не имеет ни одного квалифицированного лыжного акробата. После официального отказа итальянцев от обеих лицензий женская квота была перераспределена в пользу Украины.

Дополнительную лицензию тренерский штаб национальной команды передал Нелли Попович — первой спортсменке вне проходной зоны в олимпийском рейтинге. Главный тренер сборной Энвер Аблаев объяснил, что Попович сделала максимум возможного: прошлый сезон она пропустила из-за травмы, к полноценным прыжкам вернулась только в этом году, не участвовала в семи отборочных этапах Кубка мира, но смогла показать очень сильные результаты.

Состав сборной Украины по лыжной акробатике на ОИ-2026:

Мужчины:

Дмитрий Котовский, Максим Кузнецов, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк

Женщины:

Ангелина Брикина, Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Нелли Попович

Это максимальное представительство Украины в лыжной акробатике за всю историю участия в Олимпийских играх — раньше больше всего было семь спортсменов. Соревнования в этой программе пройдут с 17 по 21 февраля.