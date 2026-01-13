Украина получила рекордные восемь лицензий на Олимпиаду-2026 в лыжной акробатике
Окончательный состав определит тренерский штаб после внутренних отборов
около 3 часов назад
Сборная Украины установила рекорд, завоевав восемь лицензий на Олимпийские игры-2026 в лыжной акробатике.
Украинская команда сможет выставить по четыре акробата в мужских и женских соревнованиях. Окончательный состав спортсменов, которые поедут на ОИ-2026, определит тренерский штаб на основе внутренних отборочных соревнований.
Лицензии, завоёванные на этапах Кубка мира, являются неименными.
Котовский — победитель этапа Кубка мира по лыжной акробатике.
