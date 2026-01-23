Сергей Разумовский

После матча первого тура группового этапа Евро-2026 по футзалу между сборными Армении и Украины (2:1) произошел скандальный эпизод с участием игрока армянской команды дениса неведрова. Во время празднования победы прямо на площадке он позволил себе нецензурные оскорбления в адрес Украины, громко выкрикнув: «Лохи, Украина! Лохи, на**й!».

Эти слова прозвучали сразу после окончания игры, в которой сборная Армении одержала волевую победу, отыгравшись по ходу встречи и вырвав результат в свою пользу. Поступок этого квази-спортсмена может квалифицироваться как прямое нарушение статей 11 (2) (b) и/или 11 (2) (e) относительно оскорбительных высказываний в отношении участников матча, а также статьи 14, которая прямо запрещает высказывания дискриминационного характера по расе или национальности.

Этот неведров, что ожидаемо, родился на российской федерации, однако впоследствии сменил спортивное гражданство. В 2021 году он получил паспорт Армении, после чего начал выступать за национальную сборную этой страны. При этом, за свою болотную родину он все же играл, имея четыре матча в составе россии U-21. В настоящее время 31-летний футзалист выступает на клубном уровне, о чудо, за ФК тюмень.