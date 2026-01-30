Сергей Разумовский

Сформирована полная сетка плей-офф чемпионата Европы по футзалу 2026. По итогам группового этапа определились все пары 1/4 финала, а также стало понятно, какие потенциальные противостояния возможны в полуфинале. Решающая стадия турнира стартует в конце января и продлится до 7 февраля включительно, когда состоятся матч за третье место и финал.

В четвертьфиналах команды сыграют в два игровых дня. В субботу, 31 января, программу откроет матч Франция – Украина, который начнется в 17:00. Вторая встреча этого дня — Армения – Хорватия, стартует в 20:00. В воскресенье, 1 февраля, на площадку выйдут еще две пары: в 17:00 сыграют Португалия – Бельгия, а в 20:00 запланировано центральное противостояние дня — Испания – Италия.

Полуфинальные матчи состоятся в среду, 4 февраля. Победитель пары Франция – Украина встретится с сильнейшим в противостоянии Португалия – Бельгия. В другом полуфинале победитель матча Армения – Хорватия сыграет против команды, которая пройдет дальше из пары Испания – Италия.

Завершающий день турнира запланирован на субботу, 7 февраля. Именно тогда пройдут сразу два решающих поединка: матч за третье место между командами, проигравшими в полуфиналах, а также финал, в котором определится чемпион Европы по футзалу 2026.