Сергей Разумовский

В решающем матче группового этапа Евро-2026 по футзалу сборная Украины, которая проводит матчи в Риге, одержала важнейшую победу над сборной Чехии и гарантировала себе место в плей-офф.

Подопечные Александра Косенко подошли к этой встрече с разными эмоциями: турнир начался для украинцев с сенсационного поражения от сборной Армении со счетом 1:2, после чего команда смогла собраться и уверенно обыграть сборную Литвы 4:1. Перед заключительным матчем группы B ситуация была такова, что для выхода в четвертьфинал Украине хватало даже ничьей, однако сине-желтые не стали играть на осторожность и сделали ставку на активный футзал.

Украинская команда с самого начала навязала сопернику высокий темп, надежно действовала в обороне и эффективно использовала моменты впереди. В течение матча сборная Украина создала комфортное преимущество, ведя 4:0, и контролировала ход событий на площадке. Несмотря на попытки сборной Чехии вернуть интригу, украинцы довели встречу до победы с итоговым счетом 5:3.

Благодаря этой победе сборная Украины набрала шесть очков, финишировала второй в группе B, уступив по итогам только сборной Армении, которая завершила групповой этап с семью пунктами. Таким образом, украинцы оформили выход в четвертьфинал Евро-2026. Следующий матч команда проведет 31 января против сборной Франции — соперника, которого Украина уже обыгрывала в поединке за бронзовые медали чемпионата мира-2026.