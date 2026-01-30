Игрок сборной Украины по футзалу Евгений Жук подвел итоги победы над Чехией 5:3 в третьем туре группового этапа Евро-2026 и оценил готовность команды к четвертьфиналу против Франции. Слова футзалиста передает пресс-служба АФУ.

Думаю, если бы всё пошло по нашему сценарию, мы бы не пропустили три мяча. Да, было тяжело, особенно во втором тайме, когда они начали с пятого номера с самого начала. Кажется, мы контролировали игру, но в некоторых моментах ошибались. Нам нужно разобрать игру четыре на пять. В принципе, есть над чем подумать, поговорить. Не могу сказать, что всё получилось так, как мы хотели.

Хорошо, конечно, что есть гол, но глобально я не могу сказать, что я на 100 процентов доволен. Да, моменты есть – это, кажется, хорошо, но если эти моменты не реализовывать в таких важных матчах, то неважно, есть они у тебя или нет. Поэтому лучше, наверное, чтобы было два или три момента – и они все завершались голом.

Франция – очень хороший соперник. Мы неоднократно играли с ними – они очень техничные, индивидуалисты, очень хорошая команда. Это команда, которая сама играет и даёт играть. С такими командами очень приятно играть, потому что тебе не нужно думать, как там люди окопаются, на своей половине будут играть. Они будут играть открыто, давать играть. Мы также хотим играть для болельщиков, чтобы было ярко, красиво. Поэтому я думаю, что будет очень интересная игра.