Игрок сборной Украины Евгений Жук поделился мыслями относительно матчей против Армении, Литвы и Чехии на групповом этапе Евро-2026. Слова футзалиста передает пресс-служба УАФ.

Я уверен, что на площадках Евро-2026 у нас будет поддержка наших болельщиков. Я уже неоднократно говорил, что где бы мы ни играли, атмосфера на наших матчах почти как дома. Во всех странах, где мы играли, всегда присутствовали наши болельщики. Они потрясающие.

Что касается задач на этот турнир, то лично я хочу забивать за нашу сборную, ведь это моя работа, это то, что я должен выполнять. Но главное — это не личное, а командное. Я думаю, тренерский штаб еще задаст нам окончательные задачи на Евро, но мы всегда говорим, что должны двигаться от матча к матчу. Пока у нас впереди групповой этап, и именно о нем и о подготовке к этим соревнованиям мы сейчас думаем.

Против нас будут играть соперники, которые сумели выйти на чемпионат Европы. Будем честны, Армения вышла из очень тяжелой группы, обойдя Казахстан, который был на четвертом месте в мировом рейтинге. Это очень серьезный показатель.

С Чехией мы играли, и это сильная команда. Она недавно проводила товарищеские матчи и выглядела в них очень хорошо. А Литва — это хозяин, она будет сражаться. Мы недавно играли с ней, и литовцы довольно сильно нас "покусали". Плюс у них будет сумасшедшая поддержка трибун, намного больше, чем в спаррингах. С такими сборными бывает сложнее играть, чем с топ-командами вроде Португалии. Они могут сесть назад, и иногда возникают сложные варианты.