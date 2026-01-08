Сергей Разумовский

Главный тренер национальной сборной Украины по футзалу Александр Косенко определился с составом на ближайший учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Польше и Словении в рамках подготовки к Евро-2026. В расширенный список попали 15 исполнителей, которые должны заложить фундамент под финальный этап подготовки команды перед стартом чемпионата Европы.

На позицию вратарей наставник вызвал трех игроков. Это Юрий Савенко из Киев Футзал, Александр Сухов из ХИТ, а также Иван Белимов, который ныне выступает за Каспий в чемпионате Казахстана. Таким образом, у тренерского штаба будет возможность сравнить кандидатов в максимально приближенных к матчевым условиях и определить оптимальную иерархию на вратарской позиции перед турниром.

Основную часть заявки составляют универсалы. Наибольшее представительство традиционно имеет ХИТ: в сборную вызваны Евгений Жук, Игорь Чернявский, Александр Педяш, Андрей Мельник и Владислав Первеев. Также сразу трое игроков делегировал польский Европобус – Артем Фаренюк, Назар Швед и Даниил Абакшин, что подчеркивает заметный вклад легионеров в нынешний состав сборной. Два исполнителя представляют Ураган – Петр Шотурма и Илья Приходько. Из чемпионата Испании в лагерь сине-желтых приедут Игорь Корсун, который играет за Осасуна Магна, и Николай Микитюк из Рибера Наварра.

Отдельно отмечается возвращение Александра Педяша: он снова в рядах национальной команды впервые с сентября 2024 года. Для штаба Косенко это важное усиление, ведь речь идет о опытном исполнителе, который хорошо знаком с требованиями сборной и может добавить вариативности в игровых поединках.

Сбор начнется 11 января – команда соберется в польском Перемышле, где в течение нескольких дней будет проводить тренировки, работать над тактическими нюансами и взаимодействиями. Заключительным контрольным этапом этой подготовки станет товарищеский матч 17 января против Словении, который позиционируют как финальную проверку перед Евро-2026. Важный нюанс: спарринг пройдет в закрытом формате, поэтому прямой трансляции не планируется.

Также стало известно, что в список вызванных не попал Ростислав Семенченко. Ранее Александр Косенко объяснял это серьезной травмой игрока – напомним, футзалиста признавали третьим лучшим игроком чемпионата мира 2024 года, так что его отсутствие является ощутимой потерей для команды накануне большого турнира.