Игрок сборной Украины Александр Педяш высказался по поводу возвращения в команду перед стартом Евро-2026.

Ну эмоции только положительные, я много работал, чтобы снова быть здесь. Очень долго ждал и буду делать все возможное, чтобы поехать вместе со сборной на чемпионат Европы.

На самом деле очень не хватало сборной. Когда тренируешься и играешь за клуб, это совсем не те ощущения, чем когда в сборной. Когда приезжаешь сюда, все новые люди из разных команд, новое общение. В этом плане очень скучал.

Еще не всех видел, но очень рад был увидеть Петю (Шотурму – прим.). Это мой братишка, и очень скучал по нему.

Соперники? Да нормальные команды. У нас там Армения, Чехия и Литва. С последними мы уже играли, это неплохая рабочая сборная. Мы должны в любом случае выходить из этой группы. У нас все шансы. У нас такая команда крутая. Все игроки с опытом и в чемпионате Испании играли. Мы не можем, а будем бороться за призовые места, - сказал Педяш в интервью «Спорт 24».