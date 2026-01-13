Главный тренер сборной Украины Александр Косенко сообщил, что обладатель «бронзового мяча» ЧМ-2024 Ростислав Семенченко и Андрей Мельник не сыграют на Евро-2026. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

К сожалению, на этом чемпионате Европы нам не помогут Ростислав Семенченко и Андрей Мельник. Это очень печально, ведь они — наши ключевые игроки. Мы рассчитывали на них, но будем пытаться найти им достойную замену. У нас уже есть опыт — без них мы недавно играли с португальцами, и довольно неплохо, особенно в первом матче.

Зато в состав сборной Украины наконец-то вернулся ее капитан, Петр Шотурма. Он набирает форму с каждой игрой, учитывая, что у него была очень тяжелая травма. После таких травм некоторые футболисты даже не могут восстановить свой игровой ритм. Петр же восстанавливается очень неплохо. У него много опыта мастерства, и за счет этого, надеюсь, он выйдет на свой пик на чемпионате Европы.

Несмотря на то, что наши соперники — Армения, Литва и Чехия — в рейтинге расположены ниже нас, тренерский штаб сделает все, чтобы не было никакой недооценки. Мы уже разговаривали с игроками — они профессионалы, и доказывали это неоднократно.

Рейтинг рейтингом, но, например, Казахстан был значительно выше по этому показателю, чем Армения, но это ему не помогло, и команда осталась за бортом Евро-2026. Это для нас очень показательный случай.

Мы играли и с Чехией, и с Литвой — было очень непросто. Но то были товарищеские встречи, так что по напряжению они уступали официальным поединкам. Несмотря на это, чехи и литовцы доказали, что умеют играть в футзал. Особенно литовцы — хозяева Евро, я уверен, у них будет просто сумасшедшая поддержка. Будем тщательно готовиться, настраиваться, двигаться от матча к матчу.

17 января у нас товарищеский поединок со Словенией, и, как вы знаете, он будет проходить в закрытом формате, без телевизионной трансляции. Это больше требование хозяев, но оно вполне нормальное. Ведь, думаю, все команды прямо перед стартом Евро не хотят раскрывать свои последние наработки. Все понимают, что для победы может быть важна любая мелочь.

Соперники наши жесткие и непреклонные, и мы будем делать все, чтобы ребята были готовы к настоящим боям на площадке. Литовцы, например, недавно после 0:7 в первом с нами спарринге во втором вышли и хотели доказать, что это случайность. Они навязали нам борьбу, и это было близко к той напряжённости, которую мы увидим на Евро. То же самое будет и со всеми другими соперниками, ведь все команды едут не на экскурсию. Они готовятся, проводят спарринги, тщательно изучают своих оппонентов.

Что касается задачи, которая стоит перед сборной Украины на Евро-2026, — в каждом матче стараться одержать победу. Мы чувствуем уверенность в своих силах, и это доказывают те встречи, которые мы проводили в последнее время. Конечно, есть и волнение, без него никуда. Чемпионат Европы проводится раз в четыре года, и мы понимаем, что должны быть готовы именно в этот момент. Нас ждут очень интересные и напряженные матчи.