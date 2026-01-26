Сергей Разумовский

УЕФА признала игрока сборной Украины по футзалу Игоря Чернявского лучшим футзалистом в матче второго тура группового этапа Евро-2026 против сборной Литвы, который завершился победой украинцев 4:1. 30-летний футзалист стал одним из ключевых исполнителей в этой встрече и внес значительный вклад в итоговый результат.

Чернявский отличился забитым мячом уже на старте поединка, открыв счет на 7-й минуте первого тайма. Этот гол задал нужный импульс для команды, которая после неудачного старта на турнире нуждалась исключительно в победе, чтобы вернуть себе контроль над ситуацией в группе.

После финального свистка игрок подчеркнул важность набранных очков и отметил, что Украина провела матч качественно и собрано. Его слова передает пресс-служба УЕФА.

В первом матче у нас был плохой результат, и сегодня мы знали, что победа имеет решающее значение. Мы заслужили эту победу, так как хорошо играли от начала и до конца и сделали все необходимое. Игорь Чернявский

После двух туров сборная Украины занимает вторую строчку в таблице группы B, имея преимущество в два очка над сборными Чехии и Литвы. Решающим для распределения мест станет заключительный матч группового этапа: 28 января украинская команда сыграет против сборной Чехии.