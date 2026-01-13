Капитан сборной Украины поделился ожиданиями от Евро-2026. Слова футзалиста передает пресс-служба УАФ.

Я вернулся в сборную после травмы, которая оказалась более серьезной, чем я ожидал. Тем не менее, было много работы, много тренировок, поэтому чувствую себя готовым к Евро. Я уже выхожу на привычный высокий уровень и думаю, что этот чемпионат Европы покажет, на что способен Петр Шотурма.

После последнего чемпионата мира прошло некоторое время, и мы полны жажды к новым победам, покорению новых вершин. Каждый из наших соперников на предстоящем турнире будет и интересным, и трудным. Но думаю, что судьбу первого места в группе решит матч с Арменией.

Для меня главным является командный успех, но каждый игрок хочет получить и индивидуальные награды. Как доказал последний чемпионат мира, мы можем конкурировать с любыми оппонентами и занимать самые высокие места. Для меня лично это уже большая победа — восстановиться после такой тяжелой травмы, набрать игровые кондиции и попасть на европейское первенство.