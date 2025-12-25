Главный тренер сборной Украины Александр Косенко оценил игру дебютантов сине-желтых в товарищеских матчах с Португалией (1:1, 5:2) и сообщил о травме лидера команды Ростислава Семенченко. Слова специалиста передает пресс-служба АФУ.

Для того товарищеские игры и нужны, чтобы мы давали возможность проявлять себя и молодым игрокам, тем, кто действительно заслуживает, на наш взгляд, вызова в сборную. Они молодцы, неплохо себя проявили. Мы понимаем, что любой человек испытывает волнение – и это нормально. Но они действительно показали очень приличный уровень игры.

Что касается Семенченко, да, у него проблемы с коленным суставом, с мениском. Поэтому сейчас принимается решение: будет дальнейшее оперативное вмешательство или нет – 50 на 50. Сейчас ждем, но мы очень рассчитываем на него. Несмотря на то, что он ещё молод и у него всё впереди, это очень важная боевая единица для нашей команды. Мы понимаем, что здоровье – это самое важное. Поэтому принимаем любое решение, но будем рассчитывать на него всё равно.