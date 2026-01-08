Сергей Разумовский

Сборная Украины по футзалу продолжает подготовку к финальной части Евро-2026 и перед стартом турнира проведет контрольный матч против Словении – одной из стран-хозяек будущего чемпионата Европы. Как сообщает пресс-служба АФУ, товарищеский поединок запланирован на 17 января. Такой спарринг должен стать важным этапом подготовки для сине-желтых, ведь игра с командой-хозяйкой позволяет приблизить условия к максимально боевым и проверить готовность перед официальными матчами.

Уже через пять дней после этого Украина начнет выступления на Евро-2026. Первые два матча группового этапа команда проведет в литовском Каунасе на площадке Жальгирис-Арены: 22 января сине-желтые сыграют против Армении, а 25 января встретятся с Литвой.

Заключительный поединок группы, в третьем туре, Украина проведет 28 января против Чехии. На этот раз уже в столице Латвии, на арене Арена Рига. Такой расклад означает, что команде придется быстро адаптироваться к разным локациям и логистике турнира, что также является частью испытания на короткой дистанции.

Напомним, финальная часть Евро-2026 по футзалу продлится с 21 января до 7 февраля. Матчи чемпионата примут сразу три города: Рига (Латвия), Каунас (Литва) и Любляна (Словения).

Ранее сборная Украины провела два контрольных матча против действующего победителя Евро Португалии.