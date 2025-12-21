Сергей Разумовский

Сборная Украины продолжает подготовку к чемпионату Европы, проведя второй спарринг против сборной Португалии. На этот раз контрольная встреча оказалась для сине-желтых значительно сложнее: несмотря на неплохие отрезки игры, украинцы уступили, пропустив пять мячей и ответив лишь двумя голами.

Первый тайм начался с моментов в исполнении Украины – было несколько хороших шансов для взятия ворот, в частности, мог отличиться Игорь Корсун, однако реализации не хватило. Вместо этого португальцы свой шанс использовали: Паулета воспользовался ошибкой Савенко, который вышел из ворот, и отправил мяч в пустые, открыв счет.

После перерыва украинцы пытались отыграться, но Португалия получила пространство и регулярно выбегала в опасные контратаки. Ивану Белимову, который вышел на второй тайм, не раз пришлось выручать команду – именно голкипер некоторое время удерживал сине-желтых в игре. Но остановить соперника полностью не удалось: Тьягу Брито реализовал пенальти, после чего португальцы быстро довели преимущество до разгромного – Невеш разобрался с обороной Украины и забил третий, а вскоре Паз отличился четвертым мячом.

Украина все же ответила: Корсун эффектно разыграл штрафной и сократил отставание до 1:4. Под занавес матча Назар Швед забил второй гол, однако надежды на камбэк сразу же разрушил еще один точный удар Паза – финальный счет 5:2 в пользу Португалии.

А в предыдущей встрече между этими командами соперники сыграли вничью 1:1.

Товарищеский матч

Португалия – Украина 5:2

Голы: Паулета, 18, Брито, 27, Невеш, 30, Паз, 33, 39 – Корсун, 35, Швед, 38

Украина: Савенко, Приходько, Микитюк, Корсун, Фаренюк; Сухов, Микитюк, Абакшин, Швед, Белимов, Жук, Фаренюк, Первеев, Семенченко, Шотурма, Приходько, Чернявский.