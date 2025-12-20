В первом из двух товарищеских матчей подготовки к Евро-2026 сборная Украины по футзалу сыграла против действующих чемпионов Европы Португалии. Поединок состоялся 19 декабря в Тавире и завершился со счетом 1:1.

Украинцы вышли вперед на 12-й минуте. Данило Абакшин перехватил мяч и сделал передачу на Игоря Корсуна, который успешно переиграл вратаря соперников. Уже через пять минут Рубен Гоиш восстановил равновесие.

На протяжении всей встречи обе команды создавали моменты, но обороны и вратари действовали надежно. Несмотря на усилия Корсуна и партнеров, счет больше не изменился.

Ничья с Португалией прервала впечатляющую серию Украины из 12 побед подряд. Второй контрольный матч между сборными состоится в это воскресенье.

Товарищеский матч

Португалия — Украина 1:1

Голы: Гоиш, 16 — Корсун, 12