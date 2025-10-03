Главный тренер сборной Украины U-19 Игорь Москвичов прокомментировал выход своих подопечных в полуфинал юношеского чемпионата Европы-2025. Слова специалиста передает пресс-служба АФУ.

Я очень рад, что Украина снова в полуфинале, но нашей целью является финал, поэтому мы должны сделать еще один шаг. Я горжусь своей командой, как и после матча с Португалией. Несмотря на поражение в той игре, мы получили положительные эмоции.

Мы проанализировали предыдущие матчи Италии и выявили их сильные и слабые стороны. Поэтому своей тактикой мы старались создать им как можно больше проблем, а также разработали план действий в защите.