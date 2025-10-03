Тренер сборной Украины гордится подопечными даже после 0:4 от Португалии
Несмотря на сокрушительное поражение, «сине-жёлтые» всё равно вышли в полуфинал Евро-2025
около 1 часа назад
Главный тренер сборной Украины U-19 Игорь Москвичов прокомментировал выход своих подопечных в полуфинал юношеского чемпионата Европы-2025. Слова специалиста передает пресс-служба АФУ.
Я очень рад, что Украина снова в полуфинале, но нашей целью является финал, поэтому мы должны сделать еще один шаг. Я горжусь своей командой, как и после матча с Португалией. Несмотря на поражение в той игре, мы получили положительные эмоции.
Мы проанализировали предыдущие матчи Италии и выявили их сильные и слабые стороны. Поэтому своей тактикой мы старались создать им как можно больше проблем, а также разработали план действий в защите.
Напомним, сборная Украины U-19 в полуфинале Евро-2025 встретится со сверстниками из Испании. Прямая трансляция матча Испания – Украина.
🇺🇦 Состав сборной Украины U-19 по футзалу
🧤 Вратари: Иван Белимов (Каспий, Казахстан), Артем Рыбак (SkyUp-Киев Футзал-2), Владислав Швец (ХИТ).
⚽️ Полевые игроки: Максим Гайдучик, Станислав Шклярук, Владислав Камец, Богдан Цап (все – Любарт), Ростислав Ростковский, Назар Першин, Артур Хибовский (все – Сокол), Артем Климчук (к), Ярослав Савич, Илья Приходько (все – Ураган), Александр Шпак (in.IT), Роман Господенко (Харьков), Артем Малиновский (Кардинал Авангард).