Сергей Разумовский

УЕФА вынесла вердикт по инциденту с участием игрока сборной Армении по футзалу Дениса Неведрова после матча против Украины на Евро-2026. Об этом сообщает Tribuna.com со ссылкой на УАФ. По итогам рассмотрения дела натурализованный игрок, который родился в РФ, получил один матч дисквалификации условно, а также испытательный срок длительностью один год.

Сначала, после обращения Украинской ассоциации футбола, дисциплинарные органы УЕФА приняли решение о стандартной одноматчевой дисквалификации, из-за которой Неведров должен был пропустить одну из игр турнира. Однако армянская сторона подала апелляцию, и апелляционный комитет УЕФА её удовлетворил, изменив наказание на условное.

После этого УАФ пыталась обжаловать пересмотренное решение, но обратную апелляцию украинской стороны отклонили. В УЕФА объяснили это нормой статьи 37 Дисциплинарного регламента: Украинская ассоциация футбола не имеет права подавать апелляцию в таком случае, поскольку, по мнению органа, решение не влияет на неё непосредственно.

Напомним, скандал возник после завершения матча первого тура группового этапа Евро-2026, который состоялся 22 января и завершился победой сборной Армении со счётом 2:1. После финального свистка Неведров на площадке выкрикивал оскорбительные высказывания в адрес Украины. Известно, что квази-спортсмен родился на территории РФ, в 2021 году получил гражданство Армении и с тех пор выступает за её национальную команду. Также в его биографии есть четыре матча за молодёжную сборную России U-21.

