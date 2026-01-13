Главный тренер сборной Украины Александр Косенко рассказал о шансах команды на Евро-2026.

Больше всего я не хочу, чтобы мы сейчас думали о медалях. Да, мечты должны быть, но нам нужно сейчас сосредоточить внимание на следующем сопернике. Нам не нужно слушать, кто и что говорит. Это чьи-то личные мнения, и они никак не могут нам помочь.

Приятно, что нас так высоко ставят, но это может как помочь, так и подействовать в противоположную сторону. Мол, если нам пророчат полуфинал, то уже можно не напрягаться – так выходит? Нет, так не будет не то что полуфинала, а ничего не будет, если мы будем думать, что уже забронировали место в полуфинале.

Сейчас это вообще больше всего, о чем я не хочу думать. Мы должны думать и сконцентрироваться сейчас на конкретных играх. Тогда мы можем надеяться на то, что куда-то пройдем.

Многие уже сейчас говорят, что мы чуть ли не фавориты Евро. А куда делись Португалия, Испания, другие сборные? Разве они разучились играть? Я не говорю, что мы не можем это сделать. Мы можем. Но если сконцентрируемся конкретно на каждом сопернике, тогда мы можем на что-то рассчитывать, – заявил Косенко в интервью 5x5.