Сергей Разумовский

Игрок сборной Украины Игорь Корсун сравнил ощущения от выступления на Евро 2022 и 2026 годов. Слова футболиста передает пресс-служба АФУ.

На сознание влияет ситуация в Украине. На первом Евро в 2022 году были другие эмоции, первичные. Это совсем отличается от того, что чувствуешь сейчас. Сейчас все по-другому, в первую очередь, то, что держишь в голове. Игорь Корсун

22 января сборная Украины по футзалу под руководством Александра Косенко начала выступления на чемпионате Европы. Старт турнира оказался крайне неудачным для сине-желтых: украинцы в ходе матча вели в счете, однако не смогли удержать преимущество и сенсационно уступили дебютанту Евро — сборной Армении со счетом 1:2.

Это поражение существенно усложнило турнирное положение команды уже в начале соревнований. По завершении первого тура группового этапа сборная Украины оказалась на последней позиции в группе B, поэтому в следующих матчах сине-желтым придется играть с повышенной ответственностью, чтобы сохранить шансы на выход в плейофф.

Напомним, игрок сборной Армении русского происхождения после выстраданной победы назвал украинцев «лохами». Это попало в эфир.