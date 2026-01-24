Главный тренер сборной Украины Александр Косенко поделился мыслями о дальнейшей борьбе после стартового поражения на Евро-2026 в матче против Армении (1:2). Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Это был очень трудный матч. Мы не хотели начинать с поражения. Теперь нужно готовиться к следующей игре, против Литвы в воскресенье. Изменилось немного что.

В первом тайме мы играли без скорости и без движения. Во втором изменили подход, и это помогло. Но для нужного результата этого оказалось недостаточно. Надеемся, что в следующем матче мы сможем сыграть лучше, как и на предыдущих турнирах