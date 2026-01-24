«Змінилося небагато що». Тренер сборной Украины – о турнирной борьбе после шокирующего поражения на Евро
Сине-желтые сенсационно проиграли дебютанту континентального первенства в первом туре группового этапа
около 13 часов назад
Главный тренер сборной Украины Александр Косенко поделился мыслями о дальнейшей борьбе после стартового поражения на Евро-2026 в матче против Армении (1:2). Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.
Это был очень трудный матч. Мы не хотели начинать с поражения. Теперь нужно готовиться к следующей игре, против Литвы в воскресенье. Изменилось немного что.
В первом тайме мы играли без скорости и без движения. Во втором изменили подход, и это помогло. Но для нужного результата этого оказалось недостаточно. Надеемся, что в следующем матче мы сможем сыграть лучше, как и на предыдущих турнирах
Напомним, УЕФА открыл дисциплинарное дело против россиянина после жалобы УАФ.